«Michael ist da, anders, aber er ist da.»

Von Seiten der Familie, also von Ehefrau Corinna Schumacher (54) Sohn Mick (24) und Tochter Gina-Maria (26) gab es in den letzten zehn Jahren ebenfalls keine Meldungen zum Zustand von Michael Schumacher. Einzig in der Netflix-Dokumentation «Schumacher» sprach Corinna Schumacher wage darüber, wie es ihrem Mann geht. «Es ist wichtig, dass er sein Privatleben weiter so geniessen kann, so gut, wie es eben geht. Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael», so Corinna Schumacher.