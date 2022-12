Familien-Zoff bei Cristiano Ronaldos Freundin

Halbschwester um Hilfe gebeten

Wie die Spanierin weiter erzählt, soll sie in ihrer Not Georgina auch gefragt haben, ob sie ihr helfen könne. «Ich bat sie um Hilfe bei der Beschaffung von Schulbüchern für meine Kinder. Aber sie hat mir nicht geholfen. Ich habe sie zu keinem Zeitpunkt um Geld gebeten, im Gegenteil, ich habe sie um Hilfe für meine Kinder gebeten. Ich wollte kein Geld. Niemals in meinem Leben habe ich sie um einen Cent angefleht, nicht um einen Euro», so Patricia.