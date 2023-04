Wohnt Boris Becker wieder bei seiner Mutter?

Zurzeit gibt er als Wohnadresse das Haus seiner Mutter Elvira (87) in Leimen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg an. In einem offiziellen Schreiben heisst es, unter der Adresse seiner Mutter sei er «vorübergehend wohnhaft». Sämtliche Briefe, auch die Post vom Gericht, sollen dort landen. Doch wohnt Becker wirklich wieder bei seinem Mami? Oder gibt er die Wohnadresse seines Elternhauses lediglich an, um steuerrechtlich zu profitieren?