«Ich denke, die Leute verwechseln Sex mit Intimität»

Williams blickt zurück auf die Zeit, als es in seinem Ehebett noch lief: «Das vermisse ich. Das war eine lustige Zeit. Manchmal dreht sich Ayda jetzt auf dem Sofa zu mir um und sagt: ‹Wir sollten Sex haben›, und ich sitze da, esse eine Mandarine und zucke nur mit den Schultern. Also, weisst du, manchmal versuchen wir es.» Der Sänger und die Schauspielerin betonten, dass die Sexflaute für sie kein Problem darstelle. Wichtiger sei, dass man in Bezug auf Intimität «auf der gleichen Seite» stehe. Ayda Field sagt: «Ich denke, die Leute verwechseln Sex mit Intimität. Wir kuscheln und küssen uns immer, halten Händchen und berühren uns, wenn wir nur auf dem Sofa fernsehen oder einen Film sehen oder was auch immer.» Intimität sei die wichtige, bedeutungsvolle Seite der Liebe: «Wir sind glücklich.»