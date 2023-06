Heidi Klum sprach in der Fragerunde auch über das Finale von «Germany‹s next Topmodel» und darüber, wie sehr sie sich freue, dass ihre Tochter Leni (19) dabei sei. Das Nachwuchsmodel ist neben dem französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (71) und dem britischen Modedesigner Christian Cowan (27) einer der Stargäste in der Show. Das Finale von «Germany›s next Topmodel – by Heidi Klum» läuft am 15. Juni, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.