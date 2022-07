Mit ihrem Alter von 36 Jahren ist Sanna Marin die jüngste Ministerpräsidentin in der Geschichte Finnlands und war zum Zeitpunkt ihres Amtsantritts auch die jüngste Regierungschefin weltweit. Solche Rekorde interessieren die Politikerin aber wenig. «Ich habe nie über mein Alter oder mein Geschlecht nachgedacht, ich denke an die Gründe, die mich in die Politik gebracht haben», sagte Sanna Marin einst im Parlament. Mit ihrer Politik will sie dafür sorgen, dass Finninnen und Finnen – genauso wie sie – genügend Zeit für Freizeitaktivitäten haben. So dachte sie kurz nach ihrem Amtsantritt über eine 4-Tage-Woche und einen 6-Stunden-Tag nach. Es blieb beim Gedanken – in Finnland arbeitet man noch immer brav fünf Tage pro Woche.