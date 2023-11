Darum ist Shirin David ein Vorbild

Shirin David, ein Vorbild?

Ein weiterer Kommentar lässt Zweiflerinnen und Zweifler des Plakates gleich wissen, man müsse Shirin David nur erst richtig verstehen, um sie als modernes Vorbild sehen zu können. Denn trotz ihres oft übersexualisierten Auftritts setzt sich Shirin David, die eine Ausbildung an einer Jugend-Opern-Akademie in Gesang, Schauspiel und Tanz absolvierte und zudem lange Zeit Ballett tanzte, klar gegen die Objektifizierung von Frauen ein. In Interviews, Songtexten und bei Auftritten plädiert die Selfmade-Millionärin auf ihre eigene Art immer wieder für Gleichberechtigung. «Disney sagte, ein Prinz wird mich retten, in echt war es Mama», rappt sie deshalb unmissverständlich. Und klipp und klar stellt sie in ihrem Song «Man’s World» fest: «Geld gemacht nicht wegen Booty, sondern weil ich clever bin.»