Auf dem Friedhof Grinzing in Wien hatte «Mörtel» Lugner erst kürzlich eine Gruft gekauft, Oe24.at zeigt Fotos der sich in Bau befindlichen Ruhestätte. Bis zur Beerdigung wird die Gruft kaum fertig werden, und auch der Grabstein dürfte später kommen. Oe24 will schon das Datum der Beerdigung von Lugner wissen: Der schillernde Baulöwe soll am 31. August beigesetzt werden.