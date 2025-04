Darum können sich Brooklyn und Romeo Beckham nicht riechen

Als Kind hat Brooklyn Beckham zunächst versucht, in die Fussstapfen seines Fussballer-Vaters zu treten. Allerdings hat er den Sport früh an den Nagel gehängt. Mit 15 Jahren soll er sich dann kurz in einem Londoner Café als Barista versucht haben, später wurde er dann Fotograf. Er assistierte dabei unter anderem dem bekannten Modefotografen Rankin (58) und meldete sich bei einer renommierten New Yorker Designschule an. Nur wenig später brach er das Studium allerdings ab. Als Nächstes versuchte er sich kurz im Modeln, dann im Kochen. Bei Letzterem brachte er sogar die Web-Serie «Cookin' with Brooklyn» heraus, die Medienberichten zufolge 100'000 US-Dollar gekostet haben soll. Sein neuster Karriereschritt: Der Beckham-Spross versucht sich im Motorsport bei der Formel E.