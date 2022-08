Darum zerbrach die Ehe von Vitali Klitschko nach 26 Jahren

Als im Februar in der Ukraine der Krieg gegen Russland ausbrach, zeigte sich beim ehemaligen Profisportler noch deutlicher, wo seine Prioritäten liegen. «Mein Herz gehört der Ukraine, wir alle kämpfen hier für unser Land und die Menschen», erklärte der Sportler gegenüber der deutschen «Bild»-Zeitung. Für ihn und Natalia sei jetzt der richtige Zeitpunkt, sich scheiden zu lassen, denn nicht nur fordert der Konflikt in seinem Heimatland seine ganze Aufmerksamkeit und Energie, die gemeinsamen Kinder sind «mittlerweile gross geworden, was auch ein Grund ist, warum wir den Schritt jetzt gegangen sind», so Klitschko.