Es tue ihm «wirklich leid», dass er «alle enttäuschen muss». Geplant waren insgesamt zehn Shows in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Auftakt hätte am 15. März 2023 in Regensburg stattfinden sollen. Nach Terminen in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, Schladming, Wien, Graz und München sollte das Finale am 1. April 2023 in Zürich gefeiert werden. «Eure Rückerstattung wird über die Zahlungsmethode abgewickelt, die ihr zum Zeitpunkt des Kaufs verwendet habt. Wendet euch dazu an die Vorverkaufsstelle, an der ihr eure Tickets erworben habt», erklärt Hasselhoff persönlich das Rückgabe-Prozedere für seine Fans. Sein Statement schliesst Hasselhoff mit den Worten: «Love, David. PS: Ich komme wieder...»