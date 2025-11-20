Darum steht Dolly Parton täglich um 3 Uhr auf

Zwei Fitness-Trainings am Tag für Mark Wahlberg

Wann Parton, die im März nach 58 Ehejahren den Verlust ihres Mannes Carl Dean (†82) verkraften musste, ins Bett geht, ist leider nicht bekannt. Anders sieht dies bei Schauspieler Mark Wahlberg (54) aus, der einen sehr strikten Zeitplan verfolgt. Gemäss diesem ist es bereits um 19.30 Uhr Zeit zum Schlafen ist. Dafür steht er dann um 2.30 Uhr auf, betet und frühstückt, damit er um 3.40 Uhr mit seinem ersten Fitnesstraining des Tages loslegen kann. Richtig gelesen, sein erstes. Denn er stärkt seine Muskeln noch einmal, dies jeweils ab 16 Uhr – allerdings nur an vier von sieben Wochentagen, wie seinem inzwischen weltberühmten Zeitplan zu entnehmen ist.