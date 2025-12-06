Darum trägt Andrea Kiewel ihren Verlobungsring nicht mehr

«Seitdem geht alles schief»

Vor einer Woche habe sie im Auto auf ihren Ring geschaut und plötzlich bemerkt, dass ein Stein fehlte. «Seitdem geht alles schief», sagte sie lachend. Verspätete Flüge, ausgefallene Züge – auch die Deutsche Bahn habe sie im Stich gelassen. Der Ring, der eigentlich mit zwei Turmalinen besetzt ist, befindet sich deshalb aktuell beim Juwelier. Jeder der Steine soll rund 600 Euro wert sein. Wenn alles klappt, soll Kiewel ihren Verlobungsring schon bald repariert zurückbekommen.