Darum wagt sich Shirin David nicht zum Therapeuten

In einer Instagram-Fragerunde stellte sich Rapperin Shirin David (30) der Neugier ihrer Fans. Gewohnt ehrlich gibt sie Einblick in ihre Gefühlswelt, spricht über Sport, Ernährung und auch ihre psychische Gesundheit. Was Letzteres betrifft, so möchte sich die Deutsche, die online nebst viel Bewunderung auch viel Hass erfährt, vertieft mit dem Thema auseinandersetzen. Sie mache sich nämlich sehr viel Druck und würde daher gerne in Therapie gehen, «da ich meine, dass das Beste ist, was man machen kann».