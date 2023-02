Hugh Jackman reisst sich um Zusammenarbeit mit Schweizer Regisseur

Also nahm Jackman sein Glück selbst in die Hand und tat etwas, das man von einem Star wie dem «Wolverine»-Darsteller vielleicht nicht unbedingt erwarten würde: Er schrieb Florian Zeller ein E-Mail und äusserte sein Interesse an dem Part. «Sonntags Blick» sprach mit dem Schauspieler über seine Initiative, an den französisch-schweizerischen Regisseur heranzutreten und seinen Blick auf die Thematik depressiver Kinder und wie Eltern damit umgehen.