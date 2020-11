Der Preis indessen, den er für den Aufstieg bezahlte, war brutal. Seit dem Rücktritt als Spieler 1997 in seiner Heimat bei den Boca Juniors ging es steil bergab. Der argentinische Fussballjournalist und Soziologe Sergio Lewinsky, ein intimer Kenner Maradonas, führte für Argentiniens meistbeachtete Nachrichten-Website «Infobae» vor rund einem halben Jahr das letzte Interview mit dem berühmtesten aller 45 Millionen Einwohner des Landes. Seither schwieg Maradona. Vielleicht war es besser so, seine letzten Radio- und Fernsehinterviews gerieten zur Farce, er stotterte fast nur wirres Zeug in die Mikrofone. Am 30. Oktober feierte er seinen 60. Geburtstag, am 3. November wurde er wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn operiert. Und nun, am 25. November, starb er an einem Herzstillstand.