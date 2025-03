Das bewegte Leben von Hippie-Ikone Rainer Langhans

Geboren im Zweiten Weltkrieg

Rainer Langhans wurde am 19. Juni 1940 in Oschersleben im heutigen Sachsen-Anhalt geboren. Langhans wuchs während des Zweiten Weltkriegs und anschliessend in der jungen DDR auf. 1953 flüchtete seine Familie in den Westen Deutschlands, wo Langhans sein Abitur absolvierte. 1960 ging er freiwillig zur Bundeswehr und verliess sie als Fähnrich der Reserve.