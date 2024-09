Sophia Loren

Wie wichtig ihr das Kochen und das Essen ist, zeigt sie schon 1960 im Film «La ciociara». In einer Szene zeigt Regisseur Vittorio De Sica, mit dem sie noch zahlreiche Filme dreht, die 26-jährige Loren beim Pastakochen. In diesem Kriegsepos bringt sie ihre eigenen Jugenderfahrungen von Armut und Schmerz so glaubhaft auf die Leinwand, dass sie dafür mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wird. 1991 darf sie in Hollywood den Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk in Empfang nehmen.