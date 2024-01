Zum Tod des «Kaisers»

Das bewegte Liebesleben von Franz Beckenbauer

Am 7. Januar 2024 verstarb die Fussballlegende Franz Beckenbauer. Doch nicht nur dem Ballsport widmete sich der «Kaiser» in seinem Leben, sondern auch einigen Frauen. Er wurde früh Vater, verliebte sich immer wieder und sorgte mit so manchem Liebesereignis für Schlagzeilen.