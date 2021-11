Das bot das besondere TV-Event mit Helene Fischer

In vielen Momenten blickte die «Atemlos durch die Nacht»-Interpretin zudem in der Zeit zurück, erzählte unter anderem von ihren grossen Idolen: Mariah Carey («We Belong Together»), Whitney Houston (1963-2012) und allen voran Céline Dion, 53, («My Heart Will Go On»). «Céline war die Erste, die es mir angetan hat», verriet Fischer, die ihr Vorbild mittlerweile mindestens einmal selbst als Fan in Las Vegas traf.