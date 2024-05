Viel absurde Nacktheit

Die Rolle in «The Substance» verlangte stundelanges Sitzen in der Maske. Mit sehr viel Make-up wurde Demi Moore in eine alte, gebrechliche Frau verwandelt. Und um viel Nacktheit kam sie auch nicht herum – eine Grenzerfahrung, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagt. «Das Mass an Verletzlichkeit, das diese Rolle auf allen verschiedenen Ebenen – emotional und körperlich – erforderte, war ebenso anspruchsvoll wie aufregend, weil es mich wirklich dazu drängte, meine Komfortzone zu verlassen», so die Schauspielerin. Zum Glück haben sie und ihrer Filmpartnerin Margaret Qualley schnell eine vertraute Bindung aufgebaut und viel zusammen gelacht. «So oft nackt auf dem Plattenboden im Badezimmer herumzuliegen war stellenweise so absurd, dass Margaret und ich nur noch kichern konnten», erzählt Demi Moore an der Pressekonferenz in Cannes.