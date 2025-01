Das denkt Rudolf Moshammers Mörder heute über seine Tat

In der Nacht auf den 14. Januar 2005 starb der Münchner Modedesigner Rudolph Moshammer (†64) in seiner Villa im Nobelstadtteil Grünwald. Erdrosselt von Herisch A., den er nur kurz zuvor am Bahnhof angesprochen hatte. Mit der Aussicht auf 2000 Euro für seine sexuellen Dienste stieg der damals 25-Jährige in Moshammers Rolls-Royce und fuhr mit ihm nach Hause. Dort kam es dann allerdings zum Streit, in dessen Folge Herisch A. Moshammer von hinten mit einem Kabel erwürgte.