Das denkt Tom Kaulitz übers Fremdflirten

Tom Kaulitz übers Fremdflirten: «Das würde mich schon verletzen»

Tom Kaulitz wirkt lässig und selbstbewusst. Eifersucht würde man dem «Tokio Hotel»-Star nicht zuschreiben. Doch falsch gedacht: Im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Bill (34) diskutieren sie über ein Problem einer Zuhörerin, die sich in einen Mann aus dem Arbeitsumfeld verknallt hat, obwohl sie verheiratet ist. Ausser intensivem Blickkontakt ist nichts passiert und sie habe auch kein Interesse, ihre Beziehung aufs Spiel zu setzten. Ihr Frage also: Offen mit ihrem Mann darüber sprechen? Bill findet auf jeden Fall, doch Tom ist da anderer Meinung. «Also ich muss sagen, wenn meine Frau zu mir kommen würde und würde sagen «Schatz, ich muss dir mal was sagen, ich habe mich in meinem beruflichen Umfeld ein bisschen verguckt und ich finde den einen Typen ganz, ganz toll und ich werde dem nicht nachgehen, aber ich habe mich echt verknallt», da würde ich sagen: «Wie bitte?» Das würde mich schon verletzen», gibt er zu. «Ich weiss nicht, ob ich mit der Ehrlichkeit umgehen könnte».