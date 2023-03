Der zweitälteste Lamborghini-Spross, Ginevra

Ginevra ist 30 Jahre alt, zählt auf Instagram 230'000 Follower und Followerinnen und versucht sich derzeit im italienischen Musikbusiness. Sie soll sich laut VIP.de sogar für den Eurovision Song Contest beworben haben – ebenso wie Elettra, die somit in direkter Konkurrenz zu ihrer Schwester stand. Die Musik ist aber etwas, was Ginevra jetzt ganz neu ausprobiert. Ursprünglich studierte sie Modekultur und -Technik in Bologna, arbeitete nebenher für das Familienunternehmen in der Kommunikation. Vor drei Jahren mischte sie sich dann unter die Designer und entwarf ihre eigene Handtaschenkollektion. Ausserdem jobbte sie laut «Bild» zwischendurch in China. «Tagsüber incognito in einem Hotel, abends sang ich in einem Jazz-Club» erzählt sie.