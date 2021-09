Das Duo Gottschalk und Hunziker kehrt zurück!

Der gebürtige Bamberger Thomas Gottschalk wird mit der Sendung nicht nur «in sein altes Wohnzimmer zurückzukommen», wie Heidemann es nennt, sondern auch fast an seinen Geburtsort. «Eine fränkische Karriere: Erster Atemzug in Bamberg, jetzt der Höhepunkt mit ‹Wetten, dass..?› in Nürnberg. Die ganze Welt der Show in 60 Kilometern», fasst Gottschalk zusammen.