Haustausch mit Öl-Erbin

Das Haus in Loz Feliz ist um einiges kleiner als jenes, in welchem Pitt vorher gewohnt hat. Doch machte der Schauspieler einen guten Deal, denn die Öl-Erbin Aileen Getty (66) kaufte dem Hollywood-Star sein 700 Quadratmeter grosses Anwesen, ebenfalls in Los Feliz ab und blätterte dafür rund 30 Millionen Franken hin. Der Clou: Pitts jetziges Haus gehörte vorher Aileen Getty selbst, die beiden machten also sozusagen einen Häusertausch.