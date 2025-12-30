Das fordert Star-Regisseur Joachim Trier von der Schweizer Politik

Oha!

Als ich jünger war, war ich sehr wütend auf Typen wie ihn. Heute bin ich davon überzeugt, dass seine Geschichte genauso erzählt werden muss. Gustav trägt das Trauma der Nachkriegsgeneration mit sich, über den Horror von früher sprach man nicht; es galt ausschliesslich der Blick nach vorn. Einigen – nicht allen – Männern, die in dieser Zeit aufgewachsen sind, fehlt das sprachliche Werkzeug, um sich emotional mitteilen zu können. Bei mir war das anders: Ich war früher Skater, ich bin gestürzt, habe gelacht und geweint. Ich habe mich nie als Macho gefühlt. Meine Freunde sind Anwälte geworden oder drogensüchtig. Obwohl wir alle anders rausgekommen sind, haben wir unseren Gefühlen immer freien Lauf gelassen. Dafür bin ich heute sehr dankbar.