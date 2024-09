Abenteuerliche Herkunft

Gegenüber Blick erinnerte sich der Bandleader daran, wie sie 1980 in einer Sendung des Schweizer Fernsehens plötzlich zur Gitarre griff und ihn spontan aufforderte, sie beim Latin-Hit «One Note Samba» zu begleiten. «Sie zog in einem Affenzahn los – und ich hetzte mit der Querflöte hinterher.» In den 1980er-Jahren waren er und seine Band auch in ihr damaliges Haus in Montagnola TI eingeladen. «Wir plantschten alle im Pool. Und am Schluss hat sie mir sogar die Haare frisiert.» Sie habe sich aber immer über sein «Français fédéral» geärgert und gemeint: «Als Musiker musst du akzentfrei auf der Bühne sprechen können.»