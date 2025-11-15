Das Geheimnis um seine legendäre «Nora»-Goldkette

Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?
Das war definitiv die Veröffentlichung von «You’re My Heart, You’re My Soul» im Jahr 1985. Mit diesem Song begann vor 40 Jahren meine Karriere, die mein Leben veränderte.
Was wären Sie als Kind gern geworden?
Es mag vielleicht surreal klingen, aber ich wollte schon als Kind Sänger werden. Ich hatte echt nie einen anderen Plan, was mich allerdings heute in meinem Alter etwas erschreckt. Denn ohne einen Plan B durchs Leben zu gehen, kann durchaus auch gefährlich sein.
Für wen haben Sie als Teenager geschwärmt?
Ich bin ein ganz grosser ABBA-Fan gewesen und liebe die Musik der Schweden bis heute. Bei den amerikanischen Künstlern ist es die Pop-Legende Barry Manilow, die mich musikalisch beeinflusst hat.
Wofür haben Sie zuletzt gebetet?
Ich bete jeweils im Stillen für mich, indem ich danke. Ich danke für den tollen Tag, schöne Erlebnisse. Und wenns mal ein Tag mit negativen Erfahrungen war, bete ich dafür, dass ich alles gebe, damit das Morgen besser wird und wir friedvoller auf der Erde leben können.
Wann haben Sie zuletzt geweint?
Ich bin grundsätzlich nah am Wasser gebaut und habe vor allem immer Tränen in den Augen bei Schmonzetten, aber auch Kinderschicksale gehen mir sehr nahe.
Was sollte auf Ihrem Grabstein stehen?
Er hat das Leben geliebt!
Und wie möchten Sie am liebsten sterben?
Ohne Angst und ohne Schmerzen. Wobei sich das jeder Mensch wünscht.
Welche Eigenschaft hätten Sie lieber nicht?
Manchmal bin ich ein kleiner Klugscheisser. Ich lese sehr viel und darf sagen, dass ich ein gutes Allgemeinwissen habe. Das lasse ich gern mal einfliessen.
Was ist eigentlich aus der legendären Nora-Goldkette geworden, die Sie damals bei Modern Talking ständig getragen haben?
«Die goldene ‹Nora›-Kette gibt es noch. Sie liegt bei mir zu Hause im Safe»
Wären Sie lieber sympathischer oder intelligenter?
Ich glaube, die Mischung macht es aus: Ein sympathischer, nicht so intelligenter Mensch ist mir aber wahrscheinlich tausend Mal lieber, als ein intelligenter Unsympath …
Haben Sie schon einmal eine Therapie gemacht?
Nein, noch nie!
Wie viel sind Sie wert – in Franken?
Sorry, aber das ist jetzt für mich definitiv eine sehr oberflächliche und unsympathische Frage …
Sie müssen sie auch nicht zwingend beantworten, wenn Sie nicht möchten …
Den Wert eines Menschen in Geld zu messen, finde ich persönlich sehr empathielos, wenn nicht gar narzisstisch.
Wofür geben Sie am meisten Geld aus?
Ich investiere viel Geld in mein Business.
Welches ist Ihr Lieblingsspiel?
«Monopoly».
Womit belohnen Sie sich selbst?
Mit Schuhen! Ich liebe Schuhe und habe sicherlich 160 Paar.
Ihr absolutes Lieblingsessen?
Ich liebe asiatisches Essen über alles.
Und dazu trinken Sie dann am liebsten was?
Natürlich meine eigenen Weine.
Sie bauen selbst Wein an?
Nicht direkt, aber wenn Sie mich schon so direkt fragen, dann mache ich ein bisschen Werbung. Ich arbeite mit dem renommierten Weingut St. Antony in Rheinhessen zusammen, und wir haben eine Weinlinie namens Anders Weine auf den Markt gebracht. Ich bin auch selbst bei der Weinlese mit aktiv.
Und welche Tropfen gibt es von Ihnen?
Einen Grauburgunder – einen frischen und fruchtbetonten Weisswein mit Noten von grünem Apfel, Birne und Weinbergpfirsich. Einen Rosé – eine Cuvée aus Spätburgunder und Blaufränkisch, saftig, aromatisch, erfrischend und ideal für den Sommer. Und einen Rosé-Sekt brut mit beerig-frischem Geschmack, der traditionell in der Flasche versektet wird.
Wo möchten Sie leben?
Genau da, wo ich lebe: in Koblenz, wo Rhein und Mosel zusammenfliessen.
Was darf in Ihrem Haushalt nicht fehlen?
Duftkerzen.
Welchen Tag möchten Sie noch einmal erleben?
Die Geburt meines Sohnes.
Was machen Sie als Letztes, bevor Sie ins Bett gehen?
Das Licht im Haus aus und die Alarmanlage an.
Haben Sie einen Tick?
Ich mache nach dem Duschen immer die Armaturen sauber.