Das Geheimnis um seine legendäre «Nora»-Goldkette

Wofür haben Sie zuletzt gebetet?

Ich bete jeweils im Stillen für mich, indem ich danke. Ich danke für den tollen Tag, schöne Erlebnisse. Und wenns mal ein Tag mit negativen Erfahrungen war, bete ich dafür, dass ich alles gebe, damit das Morgen besser wird und wir friedvoller auf der Erde leben können.