Das glitzernde Luxusleben von Melania Trump

Schon bevor am Mittwoch, 6. November 2024, klar wurde, dass Donald Trump (79) der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird, machten Schlagzeilen um dessen Ehefrau Melania Trump (54) die Runde. Die First Lady sei «gar nicht scharf darauf, ins Weisse Haus zu ziehen», sagte eine Quelle dem US-Magazin «People». Und weiter: Melania Trump werde eher in ihrem Luxus-Penthouse in New York und im Mega-Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach wohnhaft bleiben. Einerseits wegen der vielen Annehmlichkeiten, welche ihr die zwei Zuhause bieten, andererseits um Zeit mit ihrem Sohn Baron (18) zu verbringen. «Er ist ihr wichtiger als alles andere», so die Quelle. Ein anderer Grund für ihre Entscheidung gegen das Weisse Haus dürfte sein, dass sie sich mit dem Einzug ins Regierungsgebäude von einem Teil ihres Luxuslebens verabschieden muss. Und Luxus mag Melania Trump gerne.