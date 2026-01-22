Gottschalk-Freund Mike Krüger ist nicht begeistert

Thomas Gottschalk, der sich wegen seiner Krebserkrankung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, hat sich noch nicht geäussert – dafür aber sein langjähriger Freund Mike Krüger (74). Und der scheint von Gottschalks Nachfolge weniger angetan. Zu «Bild» sagt er: «Ich denke immer noch, bei der nächsten Sendung ‹Verstehen Sie Spass?› kommt Barbara Schöneberger auf die Bühne und sagt: ‹Dieses Mal ist mir zusammen mit dem ZDF ein Riesencoup gelungen. Die Kaulitz-Brüder dachten bis eben, sie moderieren ‹Wetten, dass ..?›. Das war natürlich ein Scherz. Ich moderiere die nächste Folge.›»