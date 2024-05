Ein wichtiger Raum verbindet die Häuser

Ganz eineiig sind die Zwillings-Villen von Bohlen dann aber nicht, wie er verrät. Sein Geschäftshaus hat beispielsweise ein Musikstudio, eine Gästelounge und Büros sowie ein Wohnzimmer. Das 400-Quadratmeter grosse Privathaus des Produzenten ist dafür mit einem Sportstudio ausgestattet. Bei einem Raum bekommen die Fans von Bohlen und seiner Ehefrau Carina Walz (40) allerdings den exklusiven Einblick in die Privaträume. Denn die zwei Häuser sind in der Mitte durch die Küche verbunden. «Wenn Carina und ich in der Küche filmen, ist das also unsere echte Küche», sagt der Modern-Talking-Gründer.