Jahrelang hielten sich Spekulationen und Gerüchte, wonach O. J. Simpson der leibliche Vater von Khloé Kardashians sei. Dies ging so weit, dass Kris Jenner selbst in der Folge «Wer ist dein Vater?» der Reality-Show «Keeping Up With The Kardashians» ihre Tochter dazu aufforderte, einen DNA-Test zu machen, um Gewissheit zu haben. Doch Khloé lehnte ab: «Ich brauche niemanden, der mir sagt, wer meine Familie ist. Ich habe das Glück gehabt, zwei phänomenale Väter zu haben. Ich brauche keinen DNA-Test, um zu beweisen, wer mein Vater ist», erklärte sie in der Sendung.