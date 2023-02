André Borchers kam in Bad Oeyhausen in Deutschland zur Welt und lebte eine Weile in Sydney, Australien, wo er die Highschool abschloss. Danach zog es ihn zurück nach Deutschland, nach Hamburg, er schrieb sich an der JAK-Akademie ein und studierte Fashion-Management, den Abschluss machte er später an der Parsons School of Design in New York City. Seither versucht er sich als Designer und betreibt auch eine eigene Website, wo er unter anderem von ihm gestaltete Rolex-Uhren für 24'000 Franken oder mit Brillanten besetzte Taschen für mehr als 80'000 Franken verkauft. Wie gut seine Modemarke läuft, ist schwer abzuschätzen.