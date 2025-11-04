Das ist der neue «Sexiest Man Alive»

Jonathan Bailey (37) ist der neue «Sexiest Man Alive», den das US-Magazin «People» jährlich kürt. Der britische Schauspieler, bekannt für seine Rollen in «Wicked» und «Bridgerton», wurde am Montagabend (Ortszeit) in der «Tonight Show» mit Jimmy Fallon (51) offiziell vorgestellt.



«Grösser könnte diese Ehre nicht sein», erklärte der Preisträger in der Sendung. Danach richtete er sich an Host Fallon: «Und danke auch an Jimmy, dass du die Auszeichnung nicht angenommen hast – sonst wäre ich nicht hier.»