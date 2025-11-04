Schweizer Illustrierte Logo

  4. Verkündung in Talkshow: Das ist der neue «Sexiest Man Alive»
Verkündung in US-Talkshow

Das ist der neue «Sexiest Man Alive»

Jonathan Bailey, bekannt aus «Wicked» und «Bridgerton», wird vom «People»-Magain zum «Sexiest Man Alive» 2025 gekürt. Die Bekanntgabe erfolgte letzte Nacht in der «Tonight Show».

Der britische Schauspieler Jonathan Bailey wurde einem grösseren Publikum durch seine Rollen in «Bridgerton» bekannt.

FilmMagic

Jonathan Bailey (37) ist der neue «Sexiest Man Alive», den das US-Magazin «People» jährlich kürt. Der britische Schauspieler, bekannt für seine Rollen in «Wicked» und «Bridgerton», wurde am Montagabend (Ortszeit) in der «Tonight Show» mit Jimmy Fallon (51) offiziell vorgestellt.

«Grösser könnte diese Ehre nicht sein», erklärte der Preisträger in der Sendung. Danach richtete er sich an Host Fallon: «Und danke auch an Jimmy, dass du die Auszeichnung nicht angenommen hast – sonst wäre ich nicht hier.»

Der 37-jährige Schauspieler erlangte durch seine Rolle als Lord Anthony Bridgerton in der Netflix-Serie «Bridgerton» internationale Bekanntheit. Zuletzt sorgte die spezielle Chemie zwischen ihm und Schauspielkollegin Scarlett Johansson (40) für Aufsehen, als die beiden für ihren gemeinsamen Film «Jurassic World Rebirth» warben.

Berühmte Vorreiter

Die Wahl zum «Sexiest Man Alive» feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Zu den früheren Titelträgern gehören Patrick Dempsey (59), John Legend (46), Channing Tatum (45) und Ryan Reynolds (49).

Interessanterweise mischt sich auch Talkshow-Host Jimmy Fallon in den jährlichen Wettbewerb ein. Im vergangenen Jahr startete er eine scherzhafte Kampagne gegen seinen Konkurrenten Mark Consuelos. «Mark Conseul-wer?», hiess es in einem Parodie-Werbespot. Fallon selbst wurde dieses Jahr zum «Sexiest Game Show Host» gekürt.

Von Laszlo Schneider vor 11 Minuten
