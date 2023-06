So freizügig Filippo Sorcinelli sich in seinem Privatleben austobt, so genau nimmt er die Regeln der katholischen Kirche – das liege in der Natur der Sache. «Dies ist ein Teil der Liturgie. Die Liturgie besteht nun mal aus Regeln und diese müssen zu Recht eingehalten werden. Doch all dies schränkt nicht die Kreativität des Künstlers ein», so der Modedesigner.