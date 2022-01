Das ist Florian Silbereisens Spitzname

CD's statt Playlisten

Und auch sonst hat Silbereisen einige Reliquien aus der Vergangenheit beibehalten. Spotify-Playlists etc. sagen dem 40-Jährigen so gar nichts. Er macht lieber von seinen altbewährten CD's Gebrauch. Er erklärt: «Da bin ich altmodisch. Ich bin noch jemand, der tatsächlich CDs hört und auch gerne ein Booklet in der Hand hält. [...] Ich bin also niemand, der irgendwie grosse Playlisten auf dem Handy hat. Wenn ich Musik höre – im Auto logischerweise hat man das Radio an – und ansonsten bin ich dann gerne Zuhause und hole mir ganz bewusst eine CD raus, die ich dann einlege und dann auch in Ruhe anhöre.