Das kommt bei den Lombardis unter den Weihnachtsbaum

Die Geschenke sind gekauft und zumindest im Falle von Rypa schon verpackt, womit einem schönen Weihnachtsfest nichts mehr im Wege steht. Oder? Nicht ganz, denn im Hause Rypa geht die Grippe rum, weshalb es sein könne, «dass unser Weihnachtsfest mit der Familie ins Wasser fällt». Sohn Leano sei positiv auf Influenza A getestet worden «und ich glaube, es lässt sich wirklich nicht verhindern, dass Amelio auch krank wird oder ich auch. Und wir möchten einfach nicht noch jemand anderen anstecken. Aber es ist, wie es ist, dann feiern wir halt nur zu dritt – mit den Hunden».