Das Leben von Amy Winehouse in 10 unvergesslichen Zahlen

Mit ihrem Album «Back to Black» räumt Amy Winehouse einen Award nach dem anderen ab. Besonders bedeutend sind ihre Grammys, von denen sie allein 2008 deren fünf einheimst. Sie wird als «Best New Artist» ausgezeichnet, ihre Platte ist zudem das «Best Pop Vocal Album», der «Record of the Year», ihr Titel «Rehab» ist der «Song of the Year» und sie liefert die «Best Female Pop Vocal Performance». Nur die Nomination als «Album des Jahres» wird nicht mit einem Grammy vergütet.