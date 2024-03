Kevin Spacey und Brangelina: Heute undenkbar auf einem Bild

Einige Stars würden es heute sicher nicht mehr auf das Selfie schaffen. So lacht in der Mitte etwa Kevin Spacey (64) in die Kamera. Gut drei Jahre später sollte ihm das Lachen vergehen. Im Zuge der 2016 gestarteten MeToo-Bewegung warfen dem Schauspieler ab Herbst 2017 mehrere Männer sexuelle Belästigung vor. Obwohl der zweifache Oscarpreisträger in allen Fällen freigesprochen wurde, gilt er in Hollywood heute als Persona non grata.