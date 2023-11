Das lief damals zwischen Barbra Streisand und Prinz Charles

Charles schwärmte für Barbra

1974 dient der damals noch 24-jährige Prinz Charles in der Royal Navy in San Diego (USA). Zeitgleich zu seinem Aufenthalt in Kalifornien dreht Barbra Streisand in Los Angeles die Fortsetzung zu «Funny Girl». Eine Gelegenheit, die sich Charles nicht durch die Lappen gehen lassen will und so nutzt er die Möglichkeit kurzerhand und besucht Barbra Streisand auf dem Filmset, um «die Frau hinter der Stimme» kennenzulernen.