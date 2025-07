Das machen die sechs Kinder von Ozzy Osbourne (†76) heute

Zwei Ehen, sechs Kinder und so viele Enkelkinder, dass man zwei Hände zum Zählen braucht: Mit seinem Tod am Dienstag hinterlässt Ozzy Osbourne (†76) nicht nur eine Leere in der Musikwelt, sondern auch eine regelrechte Grossfamilie. Die ersten drei Kinder stammt aus seiner ersten Ehe mit Thelma Riley, mit der er von 1971 bis 1982 verheiratet war. Mit Sharon Osbourne (72), die bis zu seinem Ableben an seiner Seite war, hatte der Black-Sabbath-Frontmann drei weitere Kinder. Alle seine Nachkommen sind mittlerweile erwachsen und die meisten von ihnen haben ihre eigene Familie gegründet – Ozzy Osbourne ist zehnfacher Grossvater. Das sind die sechs Kinder des «Fürsten der Finsternis»: