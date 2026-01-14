Auch in der Liebe hat die Sängerin nach vielen Fehlschlägen endlich ihr Glück gefunden. Seit drei Jahren ist sie mit dem Berufskollegen Eric Philippi (29) zusammen und «sehr, sehr, glücklich». «Man bekommt das, was man sucht. Ob einem das bewusst ist oder nicht. Wenn man tatsächlich irgendwo in seinem Prozess noch feststeckt, dann werden es meist die Männer, die einem nicht guttun. Er füllt etwas, was in einem noch leer ist. Wenn man das aber selbst gefüllt hat, dann braucht man das nicht mehr.»