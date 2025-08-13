Wäre da nicht seine zweite Frau Sharon gewesen, die in diesem Moment sein Management übernimmt, ihn mit viel Geduld und mitfühlender Autorität aus der Drogenhölle befreit. Was für einen speziellen Zugang sie zu ihrem Mann hatte, durfte auch der Autor dieses Textes hautnah miterleben: «Als Musikjournalist war ich 1988 eingeladen, Ozzy Osbournes Konzert in München zu besuchen – inklusive Treffen. Doch rasch merke ich, dass daraus nichts wird: Während die Meute in der Halle tobte, lag er voll betrunken in seinem Tourbus – und weigert sich, diesen zu verlassen. Aus Verzweiflung rief der Tourmanager Sharon an, die mit dem Taxi vom Hotel herbeieilte und schnurstracks zu ihm ging. Nach einem Wortgefecht stolpert Ozzy Osbourne schliesslich vom Bus auf die Bühne und performte kraftvoll. Doch immer wieder schweifte sein Blick zur Seite. Dort sass Sharon, hinter dem Vorhang, auf einem Hocker – mit verschränkten Armen und strengem Blick.»