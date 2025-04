Das musst du zu Katy Perrys Flug ins All wissen

Wie haben sich die Frauen vorbereitet?

In einem Interview mit «Elle» verrieten die Frauen, wie sich die Frauen für den Flug fit machten. «Ich besuchte Schulungen, machte Schwerkrafttrainings und haben ein Buch über die Stringtheorie gelesen», so Katy Perry. Gyle King stärkte sich mit Meditation, Aisha Bowe machte sich körperlich fit und übte in einem Kampfjet und Kerianne Flynn absolvierte mehrere Zero-Gravity-Flüge in einer Boeing 747.