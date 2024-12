Ihr Privatleben

Was Carpenters Beziehungen angeht, hält sich die Sängerin bedeckter als Taylor Swift. Der Sängerin wurde eine Liaison mit Sänger Shawn Mendes (26) nachgesagt, sie soll aber auch mit Schauspieler Joshua Bassett (23) zusammen gewesen sein. Ihre Beziehung zu Schauspieler Barry Keoghan (32) machte sie im Mai 2024 bei der Met-Gala in New York offiziell. Mittlerweile sind die beiden wieder getrennt. Momentan soll Carpenter Single sein – sie lebt mit zwei Katzen in Los Angeles.