Harry Kane

Die Klatschpresse kapituliert

Kane hat sich mittlerweile eine gewisse Routine in Interviews und an Pressekonferenzen antrainiert, er performt dort zwar nicht spektakulär, aber verlässlich. Auch in der Kabine ist er kein grosser Redner. Er führt seine Teams durch Professionalität und Leistung an, nicht mit Worten. Weil er auch abseits des Rasens wenig von seiner Persönlichkeit preisgibt, lassen ihn die englischen Klatschblätter in Ruhe. Kane taugt nicht für Schlagzeilen. In Zeiten, in denen viele Kollegen jeden Restaurantbesuch fotografisch ausschlachten und ihr Millionärsleben in den sozialen Medien zelebrieren, gibt Kane nur das Nötigste preis. Es gibt ein Foto von ihm auf Knien am Strand auf den Bahamas, beim Heiratsantrag an Katie, und zwei Bilder vom Tag der Hochzeit («Ich habe meine beste Freundin geheiratet!») sowie ein paar Schnappschüsse von seinen Kindern Ivy (7), Vivienne (5), Louis (3), und Henry (7 Monate) mit verpixelten Gesichtern, aber keinen echten Einblick ins Familienleben.