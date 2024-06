Am Tag nach dem Jubiläumsanlass geht es für McMullen frühmorgens weiter. Erst Kurzvisite bei Premier Netanjahu in Israel, dann zurück in die USA. Am Flughafen Genf kauft er – wie immer, wenn er die Schweiz verlässt – Schoggi und zwei Portionen Fondue moitié-moitié. Es kommt bald ins Caquelon daheim in Charleston: Schweizer Freunde haben ihren Besuch angemeldet.