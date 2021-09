Mick Schumacher, 22, hat im Interview mit der «Bild am Sonntag» über die kommende Dokumentation über seinen Vater Michael Schumacher, 52, gesprochen, die am 15. September auf Netflix Premiere feiert. An dem Projekt habe er mitgearbeitet, da «mein Papa der beste Fahrer in der Geschichte der Formel 1 ist und er es verdient hat, so eine Doku zu haben», erklärt der Rennfahrer.