Mit einem Post in den sozialen Medien, in dem Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) ihre Trennung mitteilten, haben die beiden in doppelter Hinsicht für Aufsehen gesorgt - einerseits durch die Nachricht selbst, andererseits durch die gewählten Worte. Denn die entpuppten sich bei genauerem Hinsehen als zuweilen eins zu eins von einem Trennungspost stammend, in dem zuvor Moderatorin Nazan Eckes (46) ihre Gefühle zum und Gründe fürs Liebes-Aus mitgeteilt hatte. Im Gespräch mit «GALA» bei RTL äusserte sich Eckes nun erstmals zu dem vermeintlichen Post-Plagiat.